В мужчине, которого нашли в озере на окраине Калининграда, опознали недавно пропавшего пенсионера

В мужчине, тело которого нашли в заболоченном водоёме на окраине Калининграда, предварительно опознали 76-летнего жителя улицы Громовой. Об этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Клопс» в воскресенье, 14 июня.
Тело достали из воды спасатели. По предварительным данным, пенсионер пропал несколько дней назад, его опознали знакомые. На месте работают правоохранительные органы. Чтобы подтвердить личность погибшего, сотрудники экстренных служб отправились по указанному адресу. Информация уточняется.
В региональном управлении СКР сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее.
14 июня около полудня очевидцы заметили тело в заболоченном водоёме на окраине Калининграда и вызвали спасателей.
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