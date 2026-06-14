«Ротор» и Александр Клещенко продолжают писать историю вместе

Волгоградский спортивный клуб «Ротор» объявил о продлении контракта с защитником Александром Клещенко. Новое соглашение рассчитано по схеме «1+1» — это значит, что стороны смогут оценить перспективы дальнейшего взаимодействия по итогам следующего сезона.
За время выступлений за «Ротор» Александр зарекомендовал себя как надёжный игрок оборонительной линии. В 31 матче он не только качественно отрабатывал в защите, но и вносил вклад в атакующие действия команды: на его счету — 3 забитых гола и 2 голевые передачи.
Болельщики ценят Клещенко за самоотдачу и стабильность, а тренерский штаб — за умение читать игру и грамотно выбирать позицию. Продление контракта с футболистом — важный шаг для укрепления состава и сохранения преемственности в команде.
Александр Веселовский.
Фото: СК «Ротор».