«Ротор» и Александр Клещенко продолжают писать историю вместе

За время выступлений за «Ротор» Александр зарекомендовал себя как надёжный игрок оборонительной линии. В 31 матче он не только качественно отрабатывал в защите, но и вносил вклад в атакующие действия команды: на его счету — 3 забитых гола и 2 голевые передачи.