Власти Петербурга опровергли дефицит топлива на АЗС

Комитет по энергетике Санкт-Петербурга опроверг слухи о возможном дефиците топлива на автозаправочных станциях города. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство, имеющихся в резерве дизельного топлива, а также бензина марок АИ‑95 и АИ‑92 достаточно, чтобы обеспечить всех петербургских водителей.