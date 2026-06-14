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Власти Петербурга опровергли дефицит топлива на АЗС

Ограничений на продажу топлива не вводилось.

Источник: Piter.TV

Комитет по энергетике Санкт-Петербурга опроверг слухи о возможном дефиците топлива на автозаправочных станциях города. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство, имеющихся в резерве дизельного топлива, а также бензина марок АИ‑95 и АИ‑92 достаточно, чтобы обеспечить всех петербургских водителей.

Специалисты постоянно контролируют запасы на городских нефтебазах. Ограничений на продажу топлива со стороны правительства не вводилось. В комитете подчеркнули, что ситуация находится под контролем.