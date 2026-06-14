В Нововоронеже оштрафовали коммунальное предприятие «Аквасервис» на 834 тысячи

Инспекторы установили, что предприятие, относящееся к объектам с высоким уровнем воздействия на экологию, в 2025 году функционировал без обязательного комплексного экологического разрешения. Кроме того, на полигоне выявили факты захоронения запрещенных видов отходов и засорение водоотводной канавы. Также проверяющие отметили, что на объекте не в полном объеме выполнялись экологические требования при неблагоприятной погоде, например, территория не была должным образом отсыпана грунтом.