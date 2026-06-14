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В Нововоронеже оштрафовали коммунальное предприятие «Аквасервис» на 834 тысячи

Предприятие уличили в незаконном захоронении отходов и сокрытии данных о загрязнении воздуха.

Источник: Комсомольская правда

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора привлекло к ответственности муниципальное предприятие «Аквасервис» из Нововоронежа. По результатам внеплановой проверки компанию обязали выплатить штрафы на общую сумму более 830 тысяч рублей за грубые нарушения природоохранного законодательства. Об этом в ведомстве сообщили 11 июня.

Инспекторы установили, что предприятие, относящееся к объектам с высоким уровнем воздействия на экологию, в 2025 году функционировал без обязательного комплексного экологического разрешения. Кроме того, на полигоне выявили факты захоронения запрещенных видов отходов и засорение водоотводной канавы. Также проверяющие отметили, что на объекте не в полном объеме выполнялись экологические требования при неблагоприятной погоде, например, территория не была должным образом отсыпана грунтом.

Еще в документах предприятия нашли недостоверные данные об источниках выбросов и искажения в отчетах о загрязнении воздуха. Более того, компания не обновила сведения о своем объекте в государственном реестре.

В настоящее время «Аквасервис» получил предписание устранить все выявленные нарушения.

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