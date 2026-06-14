Дерматолог Павлова не рекомендовала нижегородцам стегать себя крапивой

Народный метод «лечения» суставов и укрепления иммунитета с помощью крапивы является опасным заблуждением. Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на директора Нижегородского филиала ГНЦДК МЗ РФ, дерматолога Татьяну Павлову.
По ее словам, жгучие волоски крапивы работают как микрошприцы, впрыскивая под кожу коктейль из ацетилхолина, гистамина и муравьиной кислоты.
«Это вызывает классический контактный дерматит», — констатировала она.
У большинства людей ожог пройдет за сутки, но для аллергиков и детей контакт с крапивой может закончиться госпитализацией. Среди опасных последствий — сильный отек, генерализованная сыпь и даже анафилаксия.
В таких случаях рекомендуется промыть место ожога холодной проточной водой, нанесите охлаждающий гель и принять антигистаминное средство. При затрудненном дыхании или отеке горла следует немедленно вызвать скорую помощь.
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