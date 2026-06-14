На дне Балтики обнаружен чужеродный активный хищник, подрывающий кормовую базу рыб

«Чужеродный для района исследований гребневик Mnemiopsis leidyi на стадии личинки цидиппиды был обнаружен в холодном промежуточном слое над галоклином, под галоклином и в придонном слое восточного склона Гданьской впадины, — рассказали ученые. — Предположительно, этот вид проникает в Юго-Восточную Балтику с адвекциями вод из западных районов моря. Весной 2025 года (60—й рейс НИС “Академик Борис Петров”) также были отмечены ювенильные стадии этого гребневика, а летом они здесь не встречались».