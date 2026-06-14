Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дне Балтики обнаружен чужеродный активный хищник, подрывающий кормовую базу рыб

Находка была сделана в ходе научной экспедиции специалистами АО ИО РАН.

На дне Балтийского моря были обнаружены чужеродные живые организмы, которые представляют опасность для традиционных морских обитателей этого района. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН со ссылкой на заведующую лабораторией морской экологии Юлию Полунину и младшего научного сотрудника и начальника отряда гидробиологии Анастасию Мельник.

«Чужеродный для района исследований гребневик Mnemiopsis leidyi на стадии личинки цидиппиды был обнаружен в холодном промежуточном слое над галоклином, под галоклином и в придонном слое восточного склона Гданьской впадины, — рассказали ученые. — Предположительно, этот вид проникает в Юго-Восточную Балтику с адвекциями вод из западных районов моря. Весной 2025 года (60—й рейс НИС “Академик Борис Петров”) также были отмечены ювенильные стадии этого гребневика, а летом они здесь не встречались».

Наличие этого вида ранней весной позволяет ученым предположить, что вид перезимовал и активно размножается.

«В последние годы частота и район встречаемости гребневика увеличились по сравнению с 2010—2015 гг. Формирование самовоспроизводящейся популяции Mnemiopsis leidyi в водах Юго-Восточной Балтики несет потенциальную угрозу для экосистемы. Этот активный хищник потребляет зоопланктон, подрывая кормовую базу рыб», — добавили лабораторией морской экологии.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше