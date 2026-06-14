На дне Балтики обнаружен чужеродный активный хищник, подрывающий кормовую базу рыб

На дне Балтийского моря были обнаружены чужеродные живые организмы, которые представляют опасность для традиционных морских обитателей этого района. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН со ссылкой на заведующую лабораторией морской экологии Юлию Полунину и младшего научного сотрудника и начальника отряда гидробиологии Анастасию Мельник.
«Чужеродный для района исследований гребневик Mnemiopsis leidyi на стадии личинки цидиппиды был обнаружен в холодном промежуточном слое над галоклином, под галоклином и в придонном слое восточного склона Гданьской впадины, — рассказали ученые. — Предположительно, этот вид проникает в Юго-Восточную Балтику с адвекциями вод из западных районов моря. Весной 2025 года (60—й рейс НИС “Академик Борис Петров”) также были отмечены ювенильные стадии этого гребневика, а летом они здесь не встречались».
Наличие этого вида ранней весной позволяет ученым предположить, что вид перезимовал и активно размножается.
«В последние годы частота и район встречаемости гребневика увеличились по сравнению с 2010—2015 гг. Формирование самовоспроизводящейся популяции Mnemiopsis leidyi в водах Юго-Восточной Балтики несет потенциальную угрозу для экосистемы. Этот активный хищник потребляет зоопланктон, подрывая кормовую базу рыб», — добавили лабораторией морской экологии.