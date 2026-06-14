Нарколог Шуров рассказал нижегородцам, как уберечь подростка от вредных привычек

Вредные привычки могут идти и из семьи. Если дома есть зависимый человек, дети видят неправильную модель поведения и могут повторить её во взрослой жизни. Поэтому важно не потакать зависимому, не «спасать» его постоянно и не решать за него проблемы, например, не выплачивать его долги. При этом стоит поддерживать лечение — чем раньше начать, тем легче справиться с зависимостью.