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Сочи стал столицей евразийского кино

В летней столице России открылся третий международный фестиваль кино «Евразия-Кинофест».

Источник: Российская газета

На знаменитой сцене Сочинского летнего театра прошла торжественная церемония открытия масштабного кинофорума. В Сочи слетелись кинематографисты со всех континентов, представители 53 стран принимают участие в фестивале девиз которого: культура, наследие, образ.

На красной дорожке гостей форума приветствовали председатель совета АНО «Евразия», депутат государственной Думы Алена Аршинова и президент фестиваля, актер и режиссер Джаник Файзиев.

Валдис Пельш, Ирина Медведева и Лариса Гузеева больше двух часов вели церемонию открытия.

Приз фестиваля «За вклад в мировое кино» получила легендарная Виктория Руффо, которую в России знают и любят десятки миллионов человек. Сериал «Просто Мария», где она сыграла главную роль, смотрела и разбирала на цитаты вся страна.

Расчувствовавшаяся мексиканская кинодива не могла скрыть благодарных слез.

«Меня переполняют эмоции. Высшая награда для артиста — любовь зрителей. В России меня любят, я это знаю. Я тоже очень люблю Россию за тепло, доброту и сердечность».

В трех конкурсах фестиваля участвуют только премьерные картины, профессионально отобранные программным директором форума Александрой Жуковой.

«Удивительным образом в этом году сложилась киномозаика универсальных историй, несмотря на национальный колорит. Истории с человеческой интонацией», — так сказала Александра о конкурсных картинах.

Жюри большого метра возглавляет кинорежиссер, дважды лауреат государственных премии России, Николай Лебедев. В конкурсе заявлены десять картин. Их география очень обширна. Узбекистан, Турция, Нигерия, Индия, Колумбия, Китай, Россия, Кыргызстан. Десятки уникальных картин будут показаны в Сочи в конкурсных программах короткометражного и документального кино.

Призы форума «За вклад в искусство» получили народная артистка Советского Союза, лицо туркменского кино, легендарная Майя Аймедова и заслуженная артистка России Наталья Андрейченко.

Одним из основателей и идейным вдохновителем фестиваля был заслуженный артист России Тигран Кеосаян. Тиграна, к сожалению, уже нет с нами. Но дело его живет и объединяет миллионы людей.

— Смерти нет, а бог есть. Уверена, что Тигран радуется в вечности вместе с нами, — сказала его вдова, журналист Маргарита Симоньян.

«Евразия-кинофест» — это не только современное мировое кино. Это неделя образовательных модулей, мастер классы для молодых от мэтров кино, творческие вечера и бесплатные показы лучших фильмов дня сегодняшнего.

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