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Актер Павел Прилучный с женой прогулялись по Нижнему Новгороду

Звёздная пара призналась, что открыла для себя город с другой стороны.

Звезда экрана, известный российский актер Павел Прилучный вместе с женой, актрисой театра и кино Зепюр Брутян приехали в Нижний Новгород. Об этом пара сообщила в своих социальных сетях.

Зепюр Брутян поделилась воспоминаниями, что ранее они с супругом не раз бывали в Нижнем Новгороде, но обычно в рабочем режиме: «прилетели — спектакль — отъезд».

На этот раз звёздной паре удалось открыть для себя город с совершенно другой стороны. Например, прогуляться по Стрелке, набережной Федоровского, Александровскому саду. «Стрелка — место силы и невероятных закатов», —поделилась Зепюр Брутян.

Также Павле Прилучный с супругой оправились на ознакомительную экскурсию по приволжской столице.

Ещё на своей странице в социальной сети Зепюр Брутян поделилась забавным видео. На кадрах актриса завтракает на балконе отеля, а Павел Прилучный спрашивает ее: «Малышка, я обещал свозить тебя в Париж?».

Далее камера перводит фокус на портовый кран — арт-объект на Стрелке. Павел Прилучный с юмором сравнил его с Эйфелевой башней.

Напомним, Сергей Безруков записал аудиогид для выставки в Пакгаузе Нижнего Новгорода.