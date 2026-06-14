Актер Павел Прилучный с женой прогулялись по Нижнему Новгороду

Звезда экрана, известный российский актер Павел Прилучный вместе с женой, актрисой театра и кино Зепюр Брутян приехали в Нижний Новгород. Об этом пара сообщила в своих социальных сетях.
Зепюр Брутян поделилась воспоминаниями, что ранее они с супругом не раз бывали в Нижнем Новгороде, но обычно в рабочем режиме: «прилетели — спектакль — отъезд».
На этот раз звёздной паре удалось открыть для себя город с совершенно другой стороны. Например, прогуляться по Стрелке, набережной Федоровского, Александровскому саду. «Стрелка — место силы и невероятных закатов», —поделилась Зепюр Брутян.
Также Павле Прилучный с супругой оправились на ознакомительную экскурсию по приволжской столице.
Ещё на своей странице в социальной сети Зепюр Брутян поделилась забавным видео. На кадрах актриса завтракает на балконе отеля, а Павел Прилучный спрашивает ее: «Малышка, я обещал свозить тебя в Париж?».
Далее камера перводит фокус на портовый кран — арт-объект на Стрелке. Павел Прилучный с юмором сравнил его с Эйфелевой башней.
Напомним, Сергей Безруков записал аудиогид для выставки в Пакгаузе Нижнего Новгорода.