Патриарх Кирилл совершил литургию в Иоанновском монастыре

Патриарх Кирилл 14 июня провёл литургию в Иоанновском женском монастыре в Петербурге. Об этом сообщает администрация Петроградского района.
Монастырь находится на набережной реки Карповки, 45. Литургия состоялась в День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Как напоминают в администрации района, благодаря Иоанну Кронштадтскому и появился монастырь. Его назвали в честь преподобного Иоанна Рыльского — небесного покровителя батюшки. При жизни Иоанна Кронштадтского в монастыре жили более 350 монахинь, работали швейные мастерские, пекарня и лазарет. Также на прилегающей территории разбили огород и сад.
Добавим, святые мощи Иоанна Кронштадтского сейчас покоятся в монастырской крипте. Туда приезжают верующие со всей России.