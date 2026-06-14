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Патриарх Кирилл совершил литургию в Иоанновском монастыре

Богослужение состоялось в День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Источник: Администрация Петроградского района

Патриарх Кирилл 14 июня провёл литургию в Иоанновском женском монастыре в Петербурге. Об этом сообщает администрация Петроградского района.

Монастырь находится на набережной реки Карповки, 45. Литургия состоялась в День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Как напоминают в администрации района, благодаря Иоанну Кронштадтскому и появился монастырь. Его назвали в честь преподобного Иоанна Рыльского — небесного покровителя батюшки. При жизни Иоанна Кронштадтского в монастыре жили более 350 монахинь, работали швейные мастерские, пекарня и лазарет. Также на прилегающей территории разбили огород и сад.

Добавим, святые мощи Иоанна Кронштадтского сейчас покоятся в монастырской крипте. Туда приезжают верующие со всей России.

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