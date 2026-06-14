Патриарх Кирилл совершил литургию в Иоанновском монастыре

Как напоминают в администрации района, благодаря Иоанну Кронштадтскому и появился монастырь. Его назвали в честь преподобного Иоанна Рыльского — небесного покровителя батюшки. При жизни Иоанна Кронштадтского в монастыре жили более 350 монахинь, работали швейные мастерские, пекарня и лазарет. Также на прилегающей территории разбили огород и сад.