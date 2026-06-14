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После холодных ливней в Калининградскую область может прийти жара до +30 — синоптики

Потепление прогнозируют ближе к следующим выходным.

Источник: Клопс.ru

Новая неделя в регионе начнётся с холода, дождей и ветра, но ближе к выходным может резко потеплеть — до +25…+30. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет в воскресенье, 14 июня.

В понедельник и вторник регион ещё будет под влиянием циклона над Балтикой. Пройдут кратковременные ливни, усилится ветер, днём температура не поднимется выше +14…+16. К середине недели погода начнёт выправляться: дождей станет меньше, а воздух прогреется примерно до +20.

Более заметное потепление возможно к концу недели. По прогнозам синоптиков, над Европой сформируется область высокого давления, а к Калининградской области может выйти очень тёплый воздух с юга. В таком случае температура к выходным поднимется выше +25, а по отдельным сценариям может дойти почти до +30.

Синоптики считают, что к середине следующей недели вода у побережья Балтики может прогреться до +18.