После холодных ливней в Калининградскую область может прийти жара до +30 — синоптики

Более заметное потепление возможно к концу недели. По прогнозам синоптиков, над Европой сформируется область высокого давления, а к Калининградской области может выйти очень тёплый воздух с юга. В таком случае температура к выходным поднимется выше +25, а по отдельным сценариям может дойти почти до +30.