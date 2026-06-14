В Москве началось строительство центра инноваций и импортозамещения

Центр инноваций и импортозамещения «Технопарк Щербинка» начали возводить в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. Это отвечает целям национального проекта «Кадры».
Для реализации масштабного инвестиционного проекта выделили два земельных участка на пересечении Рязановского шоссе и проспекта Славского. Работу в новом центре получат более 1,3 тысячи человек.
«Технопарк Щербинка» будет состоять из двух корпусов высотой от четырех до пяти этажей. Внутри центра планируют обустроить шесть блоков с отдельными входами. Там разместят научно-исследовательские помещения, конструкторские и проектные бюро. Завершить строительство планируют в следующем году, уточнил Сергей Собянин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.