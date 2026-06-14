В Хабаровске лесозаготовитель задержал зарплату 56 работникам

За задержку работодатель обязан доплатить работнику компенсацию — не ниже 1/150 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки, причём эта обязанность возникает независимо от вины работодателя. Кроме того, за невыплату или задержку зарплаты по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ должностным лицам грозит предупреждение или штраф от 10 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.