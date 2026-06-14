В Хабаровске лесозаготовитель задержал зарплату 56 работникам

В Хабаровске прокуратура Железнодорожного района добилась перерасчёта выплат сотрудникам лесозаготовительной компании. Проверка показала, что в 2025 году работодатель нарушал сроки выплаты зарплаты 56 работникам, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
После проверки генеральному директору внесли представление. Его рассмотрели, нарушения устранили, а сотрудникам выплатили положенную компенсацию за задержку денег.
На этом история для работодателя не закончилась. По постановлениям прокуратуры саму организацию и её директора привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Общая сумма штрафов составила 20 тысяч рублей.
По Трудовому кодексу зарплата должна приходить не реже чем каждые полмесяца. Конкретные даты закрепляются во внутренних правилах, коллективном или трудовом договоре, но выплатить деньги нужно не позднее 15 календарных дней после окончания периода, за который они начислены.
За задержку работодатель обязан доплатить работнику компенсацию — не ниже 1/150 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки, причём эта обязанность возникает независимо от вины работодателя. Кроме того, за невыплату или задержку зарплаты по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ должностным лицам грозит предупреждение или штраф от 10 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.