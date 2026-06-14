В Азнакаеве Республики Татарстан прошли спортмероприятия с элементами ГТО

Спортивно-массовые мероприятия с элементами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоялись 7 июня в городе Азнакаево при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Татарстана. Участие в них приняли более 500 человек.
В программе мероприятий были соревнования по разным видам борьбы, гиревому и конному спорту, легкой атлетике, подтягиванию на перекладине, лазанью по столбу, армрестлингу и бою с мешками. Уточняется, что все эти события, приуроченные ко Дню России, состоялись во время празднования Сабантуя.
А 6 июня аналогичные спортивные мероприятия с элементами ГТО прошли в поселке Актюбинском и населенных пунктах Азнакаевского муниципального района. Для участников также были организованы различные соревнования и игры.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.