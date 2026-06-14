В Азнакаеве Республики Татарстан прошли спортмероприятия с элементами ГТО

В программе мероприятий были соревнования по разным видам борьбы, гиревому и конному спорту, легкой атлетике, подтягиванию на перекладине, лазанью по столбу, армрестлингу и бою с мешками. Уточняется, что все эти события, приуроченные ко Дню России, состоялись во время празднования Сабантуя.