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Хирурги ювелирно вырезали опухоль на шее волгоградки

Сложную операцию по удалению опухоли, которая образовалась на месте деления сонной артерии.

Сложную операцию по удалению опухоли, которая образовалась на месте деления сонной артерии на шее у 37-летней пациентки, провели хирурги больницы Фишера в Волжском Волгоградской области.

В облздраве сообщили, что женщина жаловалась на хемодектому, которая не только портила ее внешний вид, но и могла привести к серьезным осложнениям здоровья. Эта опухоль, как правило не дает метастазов, но, как поясняют специалисты, игнорировать ее нельзя из-за близости к сосудам, питающим мозг, и нервам, отвечающим за голос и глотание.

— Несмотря на близкое расположение важных сосудов и нервов, операция выполнена без осложнений. Пациентка выписана на 7-е сутки, — рассказали в облздраве. — Удаление хемодектомы относится к сложным вмешательствам в сосудистой хирургии. Опухоль плотно прилегает к стенке сонной артерии, иногда врастая в нее.

Хирурги смогли выполнить эту работу отлично, сохранив сосуд целым и не повредив нервы.

Фото: облздрава.

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