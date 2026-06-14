Хирурги ювелирно вырезали опухоль на шее волгоградки

В облздраве сообщили, что женщина жаловалась на хемодектому, которая не только портила ее внешний вид, но и могла привести к серьезным осложнениям здоровья. Эта опухоль, как правило не дает метастазов, но, как поясняют специалисты, игнорировать ее нельзя из-за близости к сосудам, питающим мозг, и нервам, отвечающим за голос и глотание.