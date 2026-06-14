Будущее образования Хабаровского края обсудят на стратегической сессии

По словам министра образования и науки края Алексея Мокрушина, при подготовке проекта учитывались поручения президента России. Для работы над стратегией создали семь рабочих групп, в том числе дистанционные группы «Север» для отдалённых территорий и «Москва» для жителей края, которые учатся в столичных вузах.