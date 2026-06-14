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Будущее образования Хабаровского края обсудят на стратегической сессии

Участвовать в диалоге могут сами учащиеся, а также их родители.

В Хабаровском крае готовят стратегию развития образования до 2030 года. Свои предложения в документ жители региона могут направить до 16 июня через специальный чат-бот, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края.

В этот же день в регионе пройдёт стратегическая сессия, где будущую модель образования обсудят губернатор, члены правительства, педагоги, родители, ректоры вузов, учёные и студенты. Трансляцию встречи смогут посмотреть все желающие на Rutube.

По словам министра образования и науки края Алексея Мокрушина, при подготовке проекта учитывались поручения президента России. Для работы над стратегией создали семь рабочих групп, в том числе дистанционные группы «Север» для отдалённых территорий и «Москва» для жителей края, которые учатся в столичных вузах.

Документ должен ответить сразу на несколько вызовов: как сохранить доступность хорошего образования, как готовить инженеров для экономики региона, как использовать цифровые технологии и искусственный интеллект, как поддерживать педагогов и развивать школы, колледжи и вузы без отрыва друг от друга.

«Одна из целей стратегии — создать условия, чтобы способности и таланты каждого ребёнка развивались с самого раннего возраста», — отметил Алексей Мокрушин.

Проект уже обсуждали на расширенном заседании коллегии минобрнауки края 13 февраля. После этого по поручению губернатора Дмитрия Демешина провели общественное обсуждение, и от жителей и организаций поступило 142 предложения. Их учли при доработке документа.