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В Крыму участились случаи нападения собак на людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. На территории Крыма участились случаи нападения собак на людей. Речь идет как о бездомных, так о домашних животных. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.

«В Крыму участились случаи укусов людей. Мы предполагаем, что предусмотренную административным кодексом ответственность необходимо усилить», — сказал омбудсмен.

По его словам, ситуация привлекла внимание аппарата уполномоченного по правам человека в Крыму еще в 2025 году.

«Это количество случаев, которое сейчас увеличилось, привлекло внимание. Есть случаи в Евпатории, Симферополе, Ялте. Если животные сбиваются в стаи, то становятся опасны», — сказал Штехбарт.

Он подчеркнул, в Крыму не фиксировались случаи смерти в результате нападения собак, но есть случаи укусов.

«Мы сейчас ситуацию анализируем. Сделали запрос в правоохранительные органы Крыма по тем обращениям, которые были к нам, — это порядка 6−7 случаев. Там были не только бездомные собаки, но и те, у которых были хозяева», — рассказал омбудсмен.

Он добавил, что правозащитный механизм не всегда срабатывает в пользу возмещения вреда, причиненного здоровью людей действиями бездомных животных. При этом необходимо учитывать мнение зоозащитников, которые выступают за то, чтобы с животным обращались бережно, не калечили их. «Мы с этим тоже согласны», — добавил Штехбарт.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения собаки на ребенка в Керчи. Вблизи одного из общеобразовательных учреждений города обитают бездомные собаки, одна из которых укусила ребенка.

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