В Крыму участились случаи нападения собак на людей

«Мы сейчас ситуацию анализируем. Сделали запрос в правоохранительные органы Крыма по тем обращениям, которые были к нам, — это порядка 6−7 случаев. Там были не только бездомные собаки, но и те, у которых были хозяева», — рассказал омбудсмен.