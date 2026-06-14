В селе Троицком на Алтае создадут детский культурно-просветительский центр

Детский культурно-просветительский центр «Поколение ярких» создадут в селе Троицком в Алтайском крае, сообщили в региональном министерстве культуры. Такие учреждения в нашей стране открывают в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья».
Уточним, что новый центр создадут на базе Троицкого межпоселенческого дома культуры. Для этого в учреждении уже отремонтировали помещения. Заниматься в центре будут дети и подростки в возрасте 4−18 лет. В новом пространстве они вместе с родителями смогут выстраивать свой индивидуальный путь развития, опираясь на живую связь поколений и интегративный подход к воспитанию.
«Еще недавно здесь шел активный ремонт: выравнивались стены, монтировались инженерные системы. Теперь же взгляд радуют ровные, окрашенные в яркие тона поверхности, новые полы, современное освещение и продуманная планировка. Ремонт завершен строго по графику, и теперь все внимание команды будет сосредоточено на финальной стадии: закупках, монтаже оборудования и подготовке к открытию, которое запланировано в сентябре текущего года», — отметили в Троицком межпоселенческом доме культуры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.