В селе Троицком на Алтае создадут детский культурно-просветительский центр

Уточним, что новый центр создадут на базе Троицкого межпоселенческого дома культуры. Для этого в учреждении уже отремонтировали помещения. Заниматься в центре будут дети и подростки в возрасте 4−18 лет. В новом пространстве они вместе с родителями смогут выстраивать свой индивидуальный путь развития, опираясь на живую связь поколений и интегративный подход к воспитанию.