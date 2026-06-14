Трое школьников Хабаровского края взяли золото ТехноГТО

Трое школьников из Хабаровского края сдали нормативы технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Такой результат может дать абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы, сообщили в министерстве образования и науки региона.
Золотые значки по итогам весенней сессии получили Тамерлан Алиев, Дмитрий Дунаевский и Юрий Шефер. Очные площадки для сдачи нормативов работали в Краевом центре образования и Школе МЧС.
ТехноГТО — это не про бег и подтягивания, а про навыки, которые нужны в современной технологической среде. Участники проверяют себя в 13 направлениях: от кибербезопасности, электроники и технологий связи до беспилотников и блогинга.
Весенняя сессия проходила с марта по май. Сначала школьникам нужно было показать знания онлайн и заработать цифровой серебряный значок, а уже затем подтвердить уровень на очном этапе, где задания были практическими.
«Уже в этом году множество российских университетов внесли ТехноГТО в правила приёма и смогут вознаградить абитуриентов с золотыми значками дополнительными баллами», — отметил проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады Дмитрий Земцов.
Следующая сессия ТехноГТО стартует в сентябре 2026 года. В прошлом году золотые значки в Хабаровском крае также получили трое школьников, а по стране общее число обладателей высших наград уже превысило 400 человек.