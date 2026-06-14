Аида Гарифуллина спела с воронежцами «Надежду»

— Огромное счастье и, наверное, самый большой подарок для артиста, когда тебя так горячо принимают в городе, где ты впервые, — отметила она. — Мне доводилось петь и в совершенно пустых залах во время пандемии — для записей и для папы Римского. Это сложно энергетически, потому что ты весь отдаешься публике и не чувствуешь отдачи. А в обычное время, когда артист поет не просто технически, а еще и душой и сердцем, ответная реакция есть всегда.