Аида Гарифуллина спела с воронежцами «Надежду»

Звезда мировой оперной сцены выступила в Воронеже на XV Платоновском фестивале. Концерт сопрано Аиды Гарифуллиной, тенора Кирилла Сикоры и баритона Семена Антакова прошел с аншлагом в День России.
После любимых всеми арий и дуэтов из опер Верди, Пуччини, Бизе и Чайковского прозвучала неожиданно на бис «Надежда» на музыку Пахмутовой. И это был тот момент, когда спеть вместе со знаменитыми солистами мог любой.
— Для меня огромная честь выступать в такой праздник. Очень хотелось поделиться чем-то родным для всех нас, для русского слушателя. Наверное, каждый знает слова «Надежды». А я ее обожаю со школьных лет. На сцене пришлось сдерживать себя, чтобы не расплакаться: переполняли эмоции, начинал дрожать голос, — призналась Аида Гарифуллина.
Певица, покорившая главные оперные сцены Европы и США, с большим сочувствием и уважением отозвалась о воронежских зрителях, которые стойко выдержали концерт в жару в зале с проблемной вентиляцией.
— Огромное счастье и, наверное, самый большой подарок для артиста, когда тебя так горячо принимают в городе, где ты впервые, — отметила она. — Мне доводилось петь и в совершенно пустых залах во время пандемии — для записей и для папы Римского. Это сложно энергетически, потому что ты весь отдаешься публике и не чувствуешь отдачи. А в обычное время, когда артист поет не просто технически, а еще и душой и сердцем, ответная реакция есть всегда.
Концерт познакомил местную публику с интересными молодыми солистами — возможно, их имена еще появятся на воронежских афишах, так как у местного театра оперы и балета есть практика ввода приглашенных исполнителей в спектакли классического репертуара. Это позволяет освежить восприятие и привлечь на показы зрителей, которые уже не раз смотрели, к примеру, «Евгения Онегина» или «Пиковую даму».
Теплый прием заслужил и Кирилл Сикора, участник молодежной программы Большого театра с вдумчивой трактовкой арии Ленского и солист Михайловского Семен Антаков, обладающий вдобавок к великолепному голосу еще и изрядной харизмой.
— Мы довольно часто поем с ними в концертах, они действительно восходящие звезды, которые в будущем, думаю, будут представлять нашу страну по всему миру, — добавила Аида Гарифуллина.