На Бору полностью локализован пожар на мусорном полигоне

Возгорание на мусороперегрузочной станции «Тайное» в городском округе Бор полностью локализовано. Об этом сообщили в компании «Ситиматик — Нижний Новгород», которой принадлежит объект.
Твёрдые коммунальные отходы на мусорном полигоне загорелись 13 июня, около 20:05. Сразу после обнаружения возгорания, охрана полигона вызвала пожарных. На место прибыли восемь единиц специализированной техники.
Площадь открытого горения составляла ориентировочно 2,500 кв. метров. Пожарные проливали очаги навалов ТКО. На 7:00 14 июня видимых языков пламени на полигоне не было. Пострадавших на пожаре нет. Возгорание не принесло вреда экологии.
Для завершения работ по тушению мусорного полигона с площадки уплотнения «Городец» доставили грунт.
Причина возгорания на мусорном полигоне на Бору сейчас выясняется.
Напомним, более 1 млн рублей взыскивают с мусорного полигона под Сергачем за порчу почв.