На Бору полностью локализован пожар на мусорном полигоне

Площадь открытого горения составляла ориентировочно 2,500 кв. метров. Пожарные проливали очаги навалов ТКО. На 7:00 14 июня видимых языков пламени на полигоне не было. Пострадавших на пожаре нет. Возгорание не принесло вреда экологии.