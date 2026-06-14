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На Бору полностью локализован пожар на мусорном полигоне

Возгорание произошло на территории 2,5 тысячи квадратных метров.

Возгорание на мусороперегрузочной станции «Тайное» в городском округе Бор полностью локализовано. Об этом сообщили в компании «Ситиматик — Нижний Новгород», которой принадлежит объект.

Твёрдые коммунальные отходы на мусорном полигоне загорелись 13 июня, около 20:05. Сразу после обнаружения возгорания, охрана полигона вызвала пожарных. На место прибыли восемь единиц специализированной техники.

Площадь открытого горения составляла ориентировочно 2,500 кв. метров. Пожарные проливали очаги навалов ТКО. На 7:00 14 июня видимых языков пламени на полигоне не было. Пострадавших на пожаре нет. Возгорание не принесло вреда экологии.

Для завершения работ по тушению мусорного полигона с площадки уплотнения «Городец» доставили грунт.

Причина возгорания на мусорном полигоне на Бору сейчас выясняется.

Напомним, более 1 млн рублей взыскивают с мусорного полигона под Сергачем за порчу почв.