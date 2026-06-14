В Хабаровске ищут пенсионерку, пропавшую во время прогулки с собакой

В Хабаровске разыскивают 76-летнюю женщину, которая пропала после прогулки с собакой. Она ушла 10 июня в районе улицы Адмиральской и домой не вернулась, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
По данным ориентировки, пенсионерка гуляла с коричнево-рыжей собакой. Женщина может быть дезориентирована, поэтому ей, скорее всего, потребуется помощь медиков.
Рост пропавшей около 165 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. В день исчезновения она была одета в тёмную ветровку, чёрное трико и светлые кроссовки.
Жителей Хабаровска просят быть внимательными в районе улицы Адмиральской и соседних кварталов, а также обращать внимание на пожилых людей, которые выглядят растерянными или не могут объяснить, куда идут.
Если вам известно, где находится пропавшая, нужно позвонить в полицию по номеру 102, в экстренные службы по номеру 112 или волонтёрам «Лиги Спас» по телефонам +7 914 190 12 17 и +7 914 167 37 77.