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Директор СУНЦ УрФУ покидает пост

В Екатеринбурге директор СУНЦ УрФУ Лариса Манылова написала заявление на увольнение по собственному желанию. Информацию об этом ЕАН подтвердили в пресс-службе университета.

Источник: ЕАН

Манылова проработает в должности до 1 июля. «Идет отбор претендентов на пост руководителя университетского лицея», — отметили в вузе.

Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — это структурное подразделение вуза, которое осуществляет углубленное обучение по программам основного и среднего общего образования для учащихся, проявивших выдающиеся способности. Центр начал работу 1 сентября 1989 года. В этом году он должен переехать в новое здание в Новокольцовском. Это произойдет после проведения Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

После открытия нового здания СУНЦ УрФУ в Новокольцовском прежнее, в Пионерском районе, может перейти на региональный баланс. Об этом заявил ректора вуза Илья Обабков. По его словам, действующее здание СУНЦ находится в хорошем состоянии, сноса не будет. «Оно может пригодиться как школа», — предположил он. В администрации города не исключают, что в здании разместится лицей № 130, помещения которого давно нуждаются в капремонте. Однако это произойдет после передачи здания в муниципальную собственность. Сроки пока неизвестны.

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