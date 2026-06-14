Директор СУНЦ УрФУ покидает пост

После открытия нового здания СУНЦ УрФУ в Новокольцовском прежнее, в Пионерском районе, может перейти на региональный баланс. Об этом заявил ректора вуза Илья Обабков. По его словам, действующее здание СУНЦ находится в хорошем состоянии, сноса не будет. «Оно может пригодиться как школа», — предположил он. В администрации города не исключают, что в здании разместится лицей № 130, помещения которого давно нуждаются в капремонте. Однако это произойдет после передачи здания в муниципальную собственность. Сроки пока неизвестны.