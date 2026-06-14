В Нижнем Новгороде состоялась конференция Ассоциации детских больниц России

«Независимо от места жительства дети должны получать качественную и безопасную медицинскую помощь. Нижегородская областная детская больница — одна из лучших в стране, она реализует уникальные инновационные технологии. Мы увидели консолидацию ресурсов, мобильные комплексы, позволяющие добраться до каждого отдаленного населенного пункта, жители которого не могут сами доехать до областного центра. Мы надеемся масштабировать эти подходы для других регионов», — отметил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев, который также принял участие в конференции.