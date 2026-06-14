В Нижнем Новгороде состоялась конференция Ассоциации детских больниц России

Конференция Ассоциации детских больниц России состоялась в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе областного правительства. Ключевой темой деловой программы мероприятия была реализация национального проекта «Семья».
Уточним, что участие в данной конференции приняли более 90 главврачей и ведущих специалистов из 52 регионов страны. На мероприятии с докладами выступили руководители ключевых отечественных медицинских учреждений. Участники конференции обсудили HR-стратегии, современные подходы к лечению спинальной мышечной атрофии и развитие детской кардиохирургии.
Также для гостей провели экскурсию по «Кварталу здоровья». Это развивающийся комплекс, объединяющий Нижегородскую областную детскую клиническую больницу и кардиоцентр в единую территорию оказания высокотехнологичной помощи.
«Независимо от места жительства дети должны получать качественную и безопасную медицинскую помощь. Нижегородская областная детская больница — одна из лучших в стране, она реализует уникальные инновационные технологии. Мы увидели консолидацию ресурсов, мобильные комплексы, позволяющие добраться до каждого отдаленного населенного пункта, жители которого не могут сами доехать до областного центра. Мы надеемся масштабировать эти подходы для других регионов», — отметил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев, который также принял участие в конференции.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.