В Волжском хирурги удалили редкую опухоль на сонной артерии

В Волгоградском облздраве отметили — хемодектома коварна: долго не болит, но, разрастаясь, начинает сдавливать гортанный нерв и языкоглоточные пути, вызывая осиплость без простуды, чувство комка и головокружения. Саму опухоль удалили без замены артерии протезом и даже без временного шунта.