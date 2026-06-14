В Волжском хирурги удалили редкую опухоль на сонной артерии

В городе Волжском сосудистые хирурги больницы Фишера провели редкую операцию — у 37-летней женщины извлекли хемодектому, опухоль, тесно прилегающую к сонной артерии. Все жизненно важные нервы и сосуды остались нетронуты, а пациентку отпустили домой на седьмые сутки.
Пациентка пожаловалась на объёмное образование с левой стороны шеи. После обследования диагноз подтвердился. Оперировал пациентку сердечно-сосудистый хирург Федор Жаркин.
В Волгоградском облздраве отметили — хемодектома коварна: долго не болит, но, разрастаясь, начинает сдавливать гортанный нерв и языкоглоточные пути, вызывая осиплость без простуды, чувство комка и головокружения. Саму опухоль удалили без замены артерии протезом и даже без временного шунта.
В комитете здравоохранения региона напомнили, что подобные вмешательства стали доступны в регионе благодаря обновлению клиник по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
А жителям советуют при любом подозрительном уплотнении на шее не откладывать визит к хирургу: чем раньше обнаружат хемодектому, тем легче операция.
Ранее сообщалось о блестящей операции, с помощью которой волгоградские врачи спасли 8-летнего мальчика с раной сердца.