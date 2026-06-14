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В Верещагино продают завод по производству металлических конструкций

На продажу выставлен действующий завод по производству строительных металлических конструкций — ООО «Зaвод калориферов “Феникc”, расположенный в 130 км от Перми в Верещагино. Соответствующее объявление размещено на Avito. Стоимость бизнеса — 52 млн руб.

На продажу выставлен действующий завод по производству строительных металлических конструкций — ООО «Зaвод калориферов “Феникc”, расположенный в 130 км от Перми в Верещагино. Соответствующее объявление размещено на Avito. Стоимость бизнеса — 52 млн руб.

В него входит участок (в собственности) общей площадью 2,2 га, а также цех по производству промышленной продукции, склад, цех по ремонту двигателей и другие объекты.

ООО «ЗК “Феникс” образовано на базе ОАО “Агрореммаш” в 2003 году, осуществляет производство металлоконструкций различного назначения. Некоторые виды продукции: прожекторные мачты; вышки связи; металлоконструкции для опор линии высоковольтных передач; молниеотводы; металлические опоры; стеллажи; металлические фундаменты;

ООО «ЗК Феникс» имеет трех учредителей — физлиц из Пермского края, Москвы и Камчатского края. По данным Rusprofile, выручка ООО в 2025 году 70 млн руб. (рост 121%), чистая прибыль — 1, 9 млн руб. (рост — 131%).

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