Жители Красноярского края хранят на счетах 832 миллиардов рублей. Это данные на 1 мая 2026 года. Для сравнения в 2025 году совокупный объем средств на депозитах составлял на 19% меньше — на 131 миллиард рублей. Остаток средств по вкладам рос каждый месяц и только в январе было зафиксировано небольшое снижение, но это объяснимо большими новогодними тратами. Такие данные приводит Отделением Красноярск Банка России.
Рост накоплений продолжается, несмотря на снижение процентных ставок. Ранее банки предлагали разместить у себя средства под 21% годовых. Сейчас — около 13%.
Управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев отметил, что, вопреки опасениям ряда экспертов, деньги с депозитов не переходят в дополнительный потребительский спрос. Это говорит о том, что жители региона осознанно формируют финансовую подушку, чтобы защитить накопления от инфляции.
Что касается размера инфляции, прогнозируется, что до конца текущего года ее уровень снизится до 4,5 — 5,5%, а в следующем году — до 4%.