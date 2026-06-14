Жители Красноярского края хранят на счетах 832 миллиардов рублей. Это данные на 1 мая 2026 года. Для сравнения в 2025 году совокупный объем средств на депозитах составлял на 19% меньше — на 131 миллиард рублей. Остаток средств по вкладам рос каждый месяц и только в январе было зафиксировано небольшое снижение, но это объяснимо большими новогодними тратами. Такие данные приводит Отделением Красноярск Банка России.