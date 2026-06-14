«Венок жутких песен»: в калининградском филиале Третьяковки прозвучал цикл Шуберта «Зимний путь»

Зрителей в Третьяковке, несмотря на поздний час, было немало. Довольно сложное произведение было воспринято ими очень тепло. Почувствовать атмосферу тоски, впасть в философские раздумья о несправедливости мира помогала световая графика на стенах галереи, созданная специально для этого концерта. Перед публикой проплывали облака, им светили звезды в ночи, для них колыхались травы и горел «блуждающий огонек». Когда речь шла о слезах (а шла она довольно часто, лирический герой не считал нужным их сдерживать), мы видели на стенах что-то вроде капель на стекле, когда — о мечтах, над головами зрителей пролетали птицы, когда — о горном потоке, который прорывается сквозь лед, под потолком переливалась на солнце вода. Выглядело это весьма эффектно.