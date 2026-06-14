Владимир Путин наградил троих воронежцев орденами и почетным званием

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственных деятелей и многодетных родителей в честь Дня России. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, супруги Руслан и Ольга Шишкины удостоены ордена «Родительская слава» за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных ценностей.