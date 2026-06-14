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Пилот после крушения самолета в Волгограде перенес операцию

Пострадавший в жесткой посадке легкомоторного судна доставлен на вертолете санавиации в БСМП № 25.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде врачи борются за жизнь пилота, который пострадал в крушении легкомоторного самолета. Мужчина перенес операцию и сейчас находится в реанимационном отделении, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав.

Напомним, инцидент произошел 13 июня. Легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку в районе хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области. Пилот получил серьезные травмы, его состояние сразу вызвало опасения. Для оказания экстренной помощи мужчину оперативно эвакуировали вертолетом санавиации в Волгоград. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи № 25. Сразу же после поступления врачи приступили к борьбе за его жизнь.

В региональном комитете здравоохранения прокомментировали текущее состояние пострадавшего:

— Пациент прооперирован и находится в реанимационном отделении. Состояние пациента соответствует тяжести оперативного вмешательства и полученных травм.