Пилот после крушения самолета в Волгограде перенес операцию

Напомним, инцидент произошел 13 июня. Легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку в районе хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области. Пилот получил серьезные травмы, его состояние сразу вызвало опасения. Для оказания экстренной помощи мужчину оперативно эвакуировали вертолетом санавиации в Волгоград. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи № 25. Сразу же после поступления врачи приступили к борьбе за его жизнь.