Бастрыкин поручил доложить о ЧП с ребенком в воронежском аквакомплексе

Ранее в соцсетях сообщалось, что в бассейне аквакомплекса в Рамонском районе стала тонуть трехлетняя девочка, при этом, как утверждается в сообщениях, рядом не оказалось спасателей центра и первую помощь ребенку оказали посетители, они же и передали девочку медикам. Кроме того, сообщается в соцсетях, бригаде скорой помощи потребовалось время, чтобы добраться до ребенка, якобы, сотрудники центра не сориентировали медиков на месте.