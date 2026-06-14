В Москве прошел этнопраздник «Курская левада»

Традиционно на День Святой Троицы в курских селах устраивали большой праздник. Люди водили карагоды, исполняли песни и частушки, играли, плели венки и собирались вместе на леваде — луге или долине. В музее-заповеднике «Царицыно» праздник начался со службы в храме Живоначальной Троицы в Борисове. Затем он переместился на зеленые холмы у пруда. Там звучали подлинные курские песни, кружились хороводы, исполнялись наигрыши на кугиклах и рожках.