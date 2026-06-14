В Москве прошел этнопраздник «Курская левада»

Праздник «Курская левада» прошел в московском музее-заповедника «Царицыно» 31 мая при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети». Он был организован выпускниками образовательной программы «Этнолаборатория» Центра развития творческих компетенций Российской академии музыки имени Гнесиных, сообщили в высшем учебном заведении.
Традиционно на День Святой Троицы в курских селах устраивали большой праздник. Люди водили карагоды, исполняли песни и частушки, играли, плели венки и собирались вместе на леваде — луге или долине. В музее-заповеднике «Царицыно» праздник начался со службы в храме Живоначальной Троицы в Борисове. Затем он переместился на зеленые холмы у пруда. Там звучали подлинные курские песни, кружились хороводы, исполнялись наигрыши на кугиклах и рожках.
В празднике приняли участие хранители курского песенного наследия: руководитель фольклорного ансамбля «Ильковские самоцветы» Валентина Козлитина, а также Людмила Шаталова и Екатерина Черноок. Завершилось мероприятие традиционным наигрышем «Тимоня».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.