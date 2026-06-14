Свыше 80 сотрудников предприятий Приангарья бесплатно проходят переобучение

Бесплатная профессиональная переподготовка при поддержке нацпроекта «Кадры» организована для более чем 80 сотрудников крупных предприятий Иркутской области, сообщили в министерстве труда и занятости региона.
В частности, 25 специалистов предприятия «Саянскхимпласт» повышают квалификацию по программе «Технологическое лидерство. Оптимизация производственных процессов и бережливое производство». Обучение проводится Томским государственным университетом в дистанционном формате.
Также компания заявила о необходимости переобучения сотрудников IT‑подразделений и смежных служб. Кадровый центр Иркутской области организовал обучение по программе «Системный инженер Linux» для 15 сотрудников.
«Особенно важно, что программы подготовки формируются на основе прогноза кадровой потребности Иркутской области и данных Всероссийского опроса работодателей, что обеспечивает адресную подготовку специалистов для экономики региона. Мы также видим устойчивый рост интереса жителей Приангарья к прохождению профессионального обучения или получения дополнительного образования», — отметил министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.