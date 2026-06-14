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Дерматолог не рекомендует нижегородцам стегать себя и близких крапивой

«Лечебные стегания» крапивой могут вызвать дерматит и даже отек гортани.

Директор Нижегородского филиала Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ, дерматолог Татьяна Павлова не рекомендует нижегородцам стегать себя крапивой якобы для «лечения» суставов и укрепления иммунитета. Об этом в МАХ сообщает канал «Бокал Прессека».

Оказывается, волоски крапивы на коже работают как микрошприцы. Благодаря этому под кожу попадают гистамины, муравьиная кислота и ацетилхолин. Такой небезопасный коктейль может вызвать контактный дерматит.

У здорового человека ожог от крапивы пройдёт за сутки, а вот для детей и аллергиков такие терапевтические стегания могут закончиться генерализованной сыпью и даже анафилаксией, угрожающей жизни.

Татьяна Павлова рекомендует после ожога от крапивы промыть место соприкосновения с растением холодной водой, не растирая ожог. Также надо исключить любое тепло, которое помогает токсинам глубже проникнуть в кожу.

Хорошо будет нанести на место ожога охлаждающие гель с алоэ. Аллергикам после контакта с крапивой не лишним будет принять антигистаминное средство.

Однако, когда есть затруднение дыхание и уж тем более отёк горла, лучше сразу вызвать скорую.

Напомним, нижегородцам рассказали о важности кипячения питьевой воды.