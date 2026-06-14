В Волгограде прооперировали пилота рухнувшего самолета

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, по факту жесткой посадки самолета начата процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.