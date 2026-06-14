В Тюменской области запустили проект «После тишины»

«Это не просто курс. Возвращая женщине опору, мы возвращаем обществу устойчивую, активную, счастливую ячейку. Женщина, которая снова любит себя, — это здоровая семья, это дети, которые растут в атмосфере тепла, это вклад в будущее нашего города. Социальный эффект проекта измеряется не цифрами, а человеческими судьбами», — отметила Алена Фелиз.