В Тюменской области запустили проект «После тишины»

Участники проекта «СВОй вектор бизнеса», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», запустили проект «После тишины», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
Авторами проекта стали Илья Мякишев, участник СВО, ветеран боевых действий, и его жена Алена Фелиз, выпускница программы «СВОй вектор бизнеса». «После тишины» направлен на восстановление внутренней опоры, женской силы и красоты женщин, которые испытали разного рода потрясения в ходе СВО.
Проект стартовал 6 июня. Его участниками стали 23 жительницы Тюменской области.
«Это не просто курс. Возвращая женщине опору, мы возвращаем обществу устойчивую, активную, счастливую ячейку. Женщина, которая снова любит себя, — это здоровая семья, это дети, которые растут в атмосфере тепла, это вклад в будущее нашего города. Социальный эффект проекта измеряется не цифрами, а человеческими судьбами», — отметила Алена Фелиз.
Впереди участниц и экспертов ждет большая совместная работа: блок психологических практикумов, работа со стилистом и визажистом, уроки дефиле и фотопозирования, профессиональная фотосессия. В финале будет организован настоящий модный показ.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.