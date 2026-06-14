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В Бузулукском районе Оренбуржья прошла акция по раздаче лент-триколор

Сотрудники местного молодежного центра за пару часов раздали более 300 штук.

Акцию по раздаче лент-триколор провели на территории Бузулукского района Оренбургской области в преддверии Дня России. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации муниципалитета.

Сотрудники местного молодежного центра за пару часов раздали более 300 лент. Участниками акции стали школьники, молодые семьи, волонтеры и пенсионеры.

«Раньше такие акции проходили стихийно: лент не хватало, а информации о событии почти не было. Благодаря нацпроекту “Молодёжь и дети” в районе появилась команда обученных кураторов и современная инфраструктура для мероприятий. Теперь каждый житель может не просто получить ленточку, но и узнать историю символов России», — отметили в администрации Бузулукского района.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.