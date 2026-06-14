В Бузулукском районе Оренбуржья прошла акция по раздаче лент-триколор

«Раньше такие акции проходили стихийно: лент не хватало, а информации о событии почти не было. Благодаря нацпроекту “Молодёжь и дети” в районе появилась команда обученных кураторов и современная инфраструктура для мероприятий. Теперь каждый житель может не просто получить ленточку, но и узнать историю символов России», — отметили в администрации Бузулукского района.