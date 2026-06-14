В Калининградской области почти 500 человек заключили соцконтракт для развития собственного бизнеса с начала года. По данным областного министерства социальной политики, жители региона заключили уже 1072 контракта, а за 5,5 лет реализации государственной социальной помощи — более 12 тысяч.