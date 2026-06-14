В Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют сотни миллионов рублей

«В Крыму проводится серьезная работа по ликвидации стихийных свалок. Выделяются достаточно большие средства. Для сравнения, если в 2015—2016 годах выделялась сумма порядка 10−20 миллионов рублей, то в последние годы у нас суммы порядка 300 миллионов рублей», — сказал спикер.
При этом, исполнителем работ является региональный оператор — компания «Крымэкоресурсы», которая получает средства и либо собственными силами, либо силами подрядчиков проводит эти работы, напомнил собеседник.
По его словам, в минприроды республики создан специальный реестр, в который внесены свалки, которые находятся на территории Крыма.
Ранее в пресс-службе Госсовета республики по итогам заседания комитета по экологии и природным ресурсам сообщали, что в Крыму в прошлом году ликвидировали более 160 незаконных свалок и восстановили более 300 гектаров леса.