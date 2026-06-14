Верхневолжье подписало соглашения по развитию цифровой инфраструктуры

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев на ПМЭФ-2026 подписал соглашения по развитию цифровой инфраструктуры в регионе в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в аппарате правительства региона.
Верхневолжье и компания «Вымпелком» договорились о повышении качества и надежности мобильной связи вдоль дорог, включая турмаршруты, использовании возможностей ИИ для увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения, развития транспортной инфраструктуры. Стороны также обсудили перспективы создания в регионе фиджитал-центра, объединяющего классический и киберспорт.
«Тверская область — прекрасный и перспективный регион, особенно сейчас, когда его туристический потенциал раскрывается все ярче. Для нас большая радость делиться накопленной экспертизой в цифровизации, чтобы вместе находить эффективные решения и способствовать уверенному росту региона», — отметил генеральный директор компании «Вымпелком» Сергей Анохин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.