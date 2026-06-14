В лесах Красноярского края высадили 4,5 миллиона молодых деревьев

Сеянцы с открытой и закрытой корневой системой выращиваются в 11 мини-теплицах и 32 питомниках региона. Ежегодно в крае получают более 30 миллионов сеянцев, что гарантирует обеспечение качественным посадочным материалом как краевых лесничеств, так и лесозаготовителей.