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В лесах Красноярского края высадили 4,5 миллиона молодых деревьев

В 2026 году планируется увеличить лесной государственный фонд на 15 миллионов саженцев.

Источник: Комсомольская правда

В лесах Красноярского края высадили 4,5 миллиона молодых деревьев хвойных пород. Такие данные озвучило министерство природных ресурсов и лесного комплекса, подводя итоги первого этапа лесокультурного сезона. Больше всего площадей обновились в Мотыгинском, Ирбейском, Иланском и Большемуртинском лесничествах.

Работа идет в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Она продолжиться осенью. По планам в 2026 году нужно высадить более 15 миллионов молодых деревьев.

Сеянцы с открытой и закрытой корневой системой выращиваются в 11 мини-теплицах и 32 питомниках региона. Ежегодно в крае получают более 30 миллионов сеянцев, что гарантирует обеспечение качественным посадочным материалом как краевых лесничеств, так и лесозаготовителей.