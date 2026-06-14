В Бийске благоустроят сквер имени Петра Мерлина

Специалисты обновляют территорию у обелиска на месте расстрела большевистского революционера Петра Мерлина и его товарищей. Рабочие уже подготовили основание под будущие пешеходные дорожки и приступили к монтажу бордюрного камня. Далее им предстоит уложить асфальтобетонное покрытие, а также установить лавочки, урны и опоры наружного освещения. Работы планируют завершить до начала осени.