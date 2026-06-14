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В Бийске благоустроят сквер имени Петра Мерлина

К началу осени там оборудуют пешеходные дорожки, установят лавочки, смонтируют освещение и бордюрный камень.

Сквер имени Петра Мерлина благоустраивают в Бийске в Алтайском крае. Работы ведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

Специалисты обновляют территорию у обелиска на месте расстрела большевистского революционера Петра Мерлина и его товарищей. Рабочие уже подготовили основание под будущие пешеходные дорожки и приступили к монтажу бордюрного камня. Далее им предстоит уложить асфальтобетонное покрытие, а также установить лавочки, урны и опоры наружного освещения. Работы планируют завершить до начала осени.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.