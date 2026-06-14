В Тюменской области построят комплекс переработки плодово-ягодной продукции

Строительство регионального комплекса по глубокой переработке дикорастущих и садовых ягод, плодов и овощей началось в Тюменском округе Тюменской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона.
Работы ведутся на площадке индустриального парка «Боровский». Это третий этап развития производства торгово-производственной компании «Ягоды Плюс».
На сегодняшний день предприятие занимается сбором, заготовкой, переработкой и быстрой заморозкой плодово-ягодной продукции, овощей и грибов. Рядом с действующим производством появится современный цех, где местное сырье будут превращать в натуральные продукты глубокой переработки: ягодно-фруктовые начинки, пюре, концентраты, джемы и основы для напитков.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.