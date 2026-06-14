В Калининграде и нескольких округах области частично пропал свет

В Калининграде и нескольких муниципалитетах области частично пропало электричество. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, проблему подтвердили в пресс-службе регионального правительства.
Сообщения об отключениях начали поступать примерно с 14:30. По словам горожан, свет локально пропал во всех трёх районах Калининграда. Об отсутствии электричества также пишут жители Багратионовского, Гурьевского, Гвардейского, Зеленоградского, Гусевского, Черняховского и Пионерского округов.
В областном правительстве сообщили, что о проблеме знают, восстановительные работы уже идут. В пресс-службе ТЭЦ-2, крупнейшей тепловой электростанции региона, предоставить оперативный комментарий «Клопс» отказались.
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