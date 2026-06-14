Фирма семьи экс-депутата за 70,8 млн обустроит новые парковки у вокзала в Волгограде

Напомним, что новая схема дорожного движения у ж/д вокзала вводится в связи реконструкцией Привокзальной площади, где ранее была большая стоянка. После завершения работ ее не будет. Власти поясняли, что улица у железнодорожного вокзала будет расширена с учетом приоритета для пешеходов и общественного транспорта, а парковка трансформируется в другой формат. Насколько он будет удобен для пассажиров железнодорожного вокзала, пока непонятно. При этом ранее уверялось, что в шаговой доступности от вокзала будет организовано еще больше удобных парковочных площадок, которых станет в два раза больше.