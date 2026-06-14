Лучшим поваром Красноярского края стал норильчанин

В Красноярске подвели итоги регионального конкурса «Лучший по профессии» среди поваров. Победителем стал участник из Норильска Александр Скибин. На втором и третьем местах — повара из Красноярска Алина Ринглер и Виталий Косов. Что интересно, все победители трудятся совсем не в модных коммерческих кафе и ресторанах.
Участники решали тестовые и кейс-задания. По ним жюри оценивало знания в области технологии приготовления, охраны труда и техники безопасности. Это теория, а на практике каждому нужно было приготовить три блюда: холодную закуску из рыбы, горячее блюдо из мяса и десерт. Экспертная комиссия оценивала не только вкус и качество, но и авторскую подачу.
Александр Скибин признается, что ехал на конкурс не ради одной лишь победы: он хотел показать свое мастерство в создании блюд аутентичной полярной кухни. Теперь он нацелен на успех на федеральном этапе — он будет представлять Красноярский край на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии», который пройдет в Вологодской области.
На портале «Работа России» продолжается прием заявок на участие в региональных этапах конкурса в номинациях «Агроном» и «Специалист по эксплуатации БПЛА».