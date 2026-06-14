Почему доноров в Хабаровском крае ждут круглый год

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Для Хабаровского края эта дата не сводится к красивым словам о милосердии: в регионе сложилось устойчивое донорское сообщество, благодаря которому медучреждения получают необходимые компоненты крови без дефицита. О том, кто сегодня приходит на донации, какие группы особенно востребованы и почему одна сдача крови может помочь сразу нескольким пациентам, hab.aif.ru рассказала главный врач Краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко.
Запас прочности.
Утром на станции переливания крови нет больничной суеты, к которой многие привыкли в поликлиниках. Люди самых разных возрастов и профессий — студент, чиновник, рабочий завода, водитель после ночной смены — приходят сюда не за справкой и не за рецептом. Каждый проводит в кресле совсем немного времени, но дальше его кровь живёт уже другой жизнью — становится компонентами, которые могут понадобиться в операционной, реанимации, роддоме или онкогематологическом отделении.
В Хабаровском крае около 14 тысяч активных доноров. Для службы крови важна не только сама цифра, но и то, что большинство людей возвращаются снова. Разовая акция помогает здесь и сейчас, но больницам нужен постоянный запас: кровь нельзя заготовить «на годы вперёд», компоненты имеют свои сроки хранения, а потребность в них возникает каждый день.
«Около 90% доноров возвращаются к нам повторно. Благодаря этому в крае нет дефицита компонентов крови. Самой востребованной остаётся первая отрицательная группа», — рассказала Оксана Кожемяко.
Первая отрицательная группа особенно ценна в экстренной медицине. В критической ситуации, когда времени на долгие ожидания нет, такие компоненты могут стать настоящим резервом быстрого реагирования. Но это не означает, что остальные группы нужны меньше: банк крови должен быть сбалансированным, потому что пациенты бывают разными, а врачам важно иметь выбор без задержек и тревожного поиска.
На станции кровь не отправляется пациенту напрямую в том виде, в каком её сдал донор. Её разделяют на компоненты, и именно поэтому одна донация может помочь нескольким людям. Эритроциты, плазма, тромбоциты — у каждого компонента своё назначение, свой срок хранения и свой пациент, для которого он может оказаться решающим.
Не подвиг, а привычка.
Больше половины доноров в крае — молодёжь. Студенты часто приходят группами, участвуют в акциях, вовлекают друзей и быстро привыкают к мысли, что донорство не подвиг с плаката, а нормальная взрослая привычка. Для службы крови это особенно важно: молодые доноры обновляют базу и могут оставаться в движении на годы.
«При этом корпоративное донорство позволяет вовлекать людей старшего возраста, и сейчас у нас более 60 партнёров», — отметила Оксана Кожемяко.
Корпоративное донорство стало заметнее после пандемии. Предприятия и организации проводят акции, сотрудники приходят вместе, а сама процедура перестаёт казаться чем-то сложным и пугающим. Когда человек видит, что коллеги спокойно сдают кровь и возвращаются к обычной жизни, страх неизвестности уходит быстрее любых разъяснений.
Так донорская база становится более ровной по возрасту. Студенты дают движение и энергию, корпоративные доноры — стабильность и регулярность. Для края, где медицина обслуживает не только крупные города, но и отдалённые районы, такой запас прочности особенно важен.
Страхи из прошлого.
Один из самых живучих страхов связан с безопасностью процедуры. Некоторые до сих пор опасаются заражения во время сдачи крови, хотя современные станции переливания давно работают по строгим медицинским стандартам: используются только одноразовые стерильные материалы, а весь процесс контролируется специалистами.
«Риск инфицирования при донации отсутствует — используются только одноразовые материалы. И нет “ненужных” групп крови: в медицине востребованы все без исключения», — пояснила главный врач.
Есть и другой миф: если группа крови распространённая, то сдавать её будто бы не так важно. На практике всё наоборот. Чем чаще группа встречается среди населения, тем больше пациентов с такой же группой оказывается в больницах. Поэтому «обычная» кровь нужна постоянно, а редкая — особенно ценна в моменты, когда пациенту требуется точное совпадение.
Донорство требует доверия. Человек должен понимать, что процедура безопасна, персонал рядом, самочувствие контролируют, а кровь не пропадёт в неизвестности. Именно поэтому на станции уделяют внимание не только медицинской части, но и атмосфере: чем спокойнее первый опыт, тем выше шанс, что донор вернётся.
Спасибо, донор.
В Хабаровске действует премия «Спасибо, донор». Ею отмечают тех, кто находится на пороге получения звания «Почётный донор России». С 2026 года появилась и региональная награда — «Почётный донор Хабаровского края».
Такие знаки признания нужны не ради торжественных церемоний. Донорство держится на людях, которые годами приходят без шума, без просьб о внимании и без ожидания немедленной благодарности. Их вклад чаще всего остаётся за кадром: пациент не знает имени человека, чья кровь помогла ему после операции или тяжёлого лечения, но система здравоохранения хорошо знает цену этой регулярности.
«Не бойтесь сделать этот шаг. На станции созданы комфортные и безопасные условия, а одна донация может спасти сразу несколько жизней», — добавила Оксана Кожемяко.
В этих словах нет преувеличения. Одна донация действительно может разойтись на несколько компонентов и помочь не одному пациенту. Для донора это час времени и небольшая подготовка, для больницы — запас, который нельзя заменить таблеткой, аппаратом или срочным распоряжением.
Как подготовиться к сдаче крови.
К донации нужно готовиться заранее. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю напоминает: правильная подготовка помогает легче перенести процедуру и получить качественные компоненты крови.
За 48−72 часа до сдачи крови следует исключить алкоголь. Этанол может повлиять и на качество крови, и на самочувствие во время процедуры. В эти же дни лучше скорректировать рацион: отказаться от жирной, острой, копчёной пищи, молочных продуктов, яиц и сливочного масла. Такая еда может сделать кровь хилёзной, то есть слишком жирной, и тогда её не смогут использовать для переливания.
За сутки до донации стоит ограничить физические нагрузки. Интенсивные тренировки, поднятие тяжестей и тяжёлая физическая работа лучше перенести: организм должен подойти к процедуре без лишнего стресса.
Накануне вечером ужин должен быть лёгким. Подойдут отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов. Воды лучше пить больше обычного — нормальный питьевой режим помогает легче перенести сдачу крови.
Утром в день донации нельзя приходить натощак. Оптимальный завтрак — каша на воде, сухари, сушки, сладкий чай с вареньем. Это снижает риск слабости и головокружения после процедуры. От кофе перед сдачей крови лучше отказаться: кофеин может вызвать спазм сосудов и усложнить процесс. Курить не рекомендуется минимум за час до донации.
С собой нужно взять оригинал паспорта и СНИЛС. Остальное — дело внутренней готовности: прийти спокойно, выслушать медиков, честно ответить на вопросы анкеты и помнить, что донорство начинается не в кресле, а с ответственного отношения к собственному здоровью.