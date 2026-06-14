Исчерпаемый запас. Почему доноров в Хабаровском крае ждут круглый год

Утром на станции переливания крови нет больничной суеты, к которой многие привыкли в поликлиниках. Люди самых разных возрастов и профессий — студент, чиновник, рабочий завода, водитель после ночной смены — приходят сюда не за справкой и не за рецептом. Каждый проводит в кресле совсем немного времени, но дальше его кровь живёт уже другой жизнью — становится компонентами, которые могут понадобиться в операционной, реанимации, роддоме или онкогематологическом отделении.