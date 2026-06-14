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В Царском Селе открылась выставка, посвященная жизни в императорской резиденции

В павильоне «Адмиралтейство» Екатерининского парка Царского села открылась выставка «Фотографическая летопись царскосельской жизни. Конец XIX — начало XX века». На ней представлено 65 дореволюционных фотографий из различных музеев Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ «Царское Село».

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— Зритель увидит жизнь императорской резиденции и города в лицах и событиях через объектив камеры. В едином пространстве собраны фотографии семьи Николая II, портреты известных горожан и обывателей, сцены праздников, будни царскосельских гимназистов. Фотография в данном случае выступает не только как исторический документ, но и как свидетель перемен в архитектуре, моде и самом укладе жизни, — сказала куратор выставки Мария Растёгина.

На выставке можно убедиться в пристрастии Николая II и членов его семьи к фотографированию.

Также на фото можно увидеть знаменитых царскосельских слонов — «Слоненок, катающий ребенка во дворе Слоновника в Александровском парке» и «Выгул слона в Александровском парке».

Отдельный раздел посвящен жизни царкосельских дачников. По ним можно понять, какие занятия в те времена были популярны во время отдыха. Отдельно представлены работы фотографического ателье Царского Села. Кстати, возможно, кто-то из посетителей узнает на них своих предков.

Выставка открыта до осени.