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Власти назвали причину отключений света в Калининграде и области

Электроснабжение обещают восстановить в течение 1−1,5 часа.

Источник: Клопс.ru

Частичные отключения света в Калининграде и области связаны с «техническими причинами на ТЭЦ-2». Электроснабжение планируют восстановить в течение 1−1,5 часа, сообщили пресс-служба станции и региональное министерство инфраструктуры в воскресенье, 14 июня.

Как отметили власти, на ТЭЦ-2 сработала противоаварийная автоматика, из-за этого отключилась часть оборудования. Нагрузку оперативно перераспределили на другие станции калининградской генерации.

По данным пресс-службы ТЭЦ-2, дефицита мощности в регионе сейчас нет. Подключением потребителей занимается сетевая организация.

Электричество локально пропало во всех трёх районах Калининграда. Жалобы также поступали из Багратионовского, Гурьевского, Гвардейского, Зеленоградского, Гусевского, Черняховского и Пионерского округов.

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